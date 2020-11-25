В Минэкономики снизили прогноз урожая зерновых

В Минэкономики ухудшили прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн — до 65 млн тонн.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.

«В Украине сбор урожая-2020 подходит к концу. В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Сбор зерновых ожидается на уровне 65 млн тонн — этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос», — отметил Высоцкий.

Он добавил, что экспорт зерновых остается на уровне топ-5 урожаев за последний период.

По состоянию на 23 ноября украинские аграрии собрали 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур 60,9 млн тонн с площади около 14,7 млн га (96% прогноза).

По данным Госстата, в 2019 году Украина собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, в 2018-м — 70,1 млн тонн.