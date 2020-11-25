В Минэкономики снизили прогноз урожая зерновых

В Минэкономики ухудшили прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн — до 65 млн тонн.
Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.
«В Украине сбор урожая-2020 подходит к концу. В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Сбор зерновых ожидается на уровне 65 млн тонн — этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос», — отметил Высоцкий.
Он добавил, что экспорт зерновых остается на уровне топ-5 урожаев за последний период.
По состоянию на 23 ноября украинские аграрии собрали 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур 60,9 млн тонн с площади около 14,7 млн га (96% прогноза).
По данным Госстата, в 2019 году Украина собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, в 2018-м — 70,1 млн тонн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016