Американские индексы падают вслед за Европой и Азией

Рынок акций США снижается вслед за азиатскими и европейскими торговыми площадками. Глобальное падение котировок акций вызвала новость о том, что коронавирус COVID-19 в минувшие выходные вырвался за пределы Китая и атаковал Европу.
Американский рынок акций открылся снижением котировок. На 17:05 по Киеву индекс Dow Jones Industrial просел на 2,6% до 28228 пунктов, S&P 500 — на 2,55% до 3252,61 пунктов, а индекс NASDAQ — на 3,0% до 9290,55 пунктов. Падение индексов вызвала угроза пандемии.
Панические распродажи охватили финансовый сектор. Акции Bank of America упали на 4,5%, Wells Fargo — на 2,1%, JP Morgan Chase — на 3,1%, Morgan Stanley — на 4,3%, Citigroup — на 4,5%. Инвесторы опасаются, что распространение коронавируса по всему миру затормозит глобальную экономику.
Итальянский индекс FTSE MIB потерял почти 5% после того, как стало известно, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в северной части Ломбардии возросло в минувшие выходные с трех до более чем 152 с пятью смертельными случаями.
Итальянские чиновники закрыли около десятка городов, а в Венеции на два дня раньше закрылся ежегодный карнавал из-за того, что стало известно о первых двух случаях заражения коронавирусом в городе.
В субботу Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что вспышка коронавируса может снизить глобальный экономический рост на 0,1% в этом году.
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