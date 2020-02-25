Зеленский поручил провести полный аудит угольных предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий.

«Я поручаю господину Оржелю в кратчайшие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий, публично отчитаться и передать результаты в правоохранительные органы», — сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Согласно озвученным им данным, государственные дотации в угольную отрасль за 15 лет составили 75 млрд грн, а долги государства перед угольными предприятиями на данный момент достигают 28 млрд грн.

«Странная формула, при которой государство вкладывает деньги, но в результате получает убытки», — отметил Зеленский.

При этом он добавил, что бенефициары этой формулы всем известны, как и ее составляющие. «Термин смотрящие за шахтами должен исчезнуть вместе с самими смотрящими», — подчеркнул президент.

Причинами неэффективной работы отрасли он, в частности, назвал коррупцию, неэффективное управление, импорт энергоресурсов. «Коррупция на закупках, объемах добычи, зарплатах для тысяч людей. Не выплатил вовремя зарплату — заработал большие деньги. Вернее, зарабатывал, потому что теперь эта лавочка должна быть закрыта», — сказал Зеленский.