Цена нефти упала до уровня декабря 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,52% - до $50,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:08 по Киеву.

В последний раз цена нефти находилась ниже $51 за баррель в конце декабря 2018 года.

Стоимость нефти марки WTI упала на 4,6% - до $46,47 за баррель.