В Праге возле посольства РФ появились площадь Бориса Немцова

Площадь, носящая имя Бориса Немцова, и аллея в память об Анне Политковской появились в четверг в столице Чехии. Об этом сообщил журналистам мэр Праги Зденек Грижб.

В честь Немцова была переименована Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии. В нескольких шагах от входа в него появилась аллея Политковской. Она расположена в парке «Стромовка», к которому примыкает территория дипломатического представительства.

Инициатива пражских властей по переименованию Площади под каштанами вызвала критику со стороны Пражского града. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек назвал ее «однозначно политическим шагом».

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал власти Праги также чтить память советских солдат, освободивших Восточную Европу от фашистов.