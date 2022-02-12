Мэры Праги и Варшавы посетят Киев для поддержки Украины

Мэры Праги и Варшавы Зденек Гржиб и Рафал Тшасковский в начале будущей недели посетят Киев с целью выразить поддержку Украине. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в руководстве столицы Чехии.
«Мэры Праги и Варшавы Зденек Гржиб и Рафал Тшасковский в начале будущей недели посетят Киев с целью выразить поддержку Украине в условиях нарастания напряженности на ее восточной границе, — отметил источник. — Гржиб вылетает в Киев в понедельник, 14 февраля, а во вторник, 15 февраля, вместе Тшасковским он встретится с мэром Киева Виталием Кличко».
Гржиб и Тшасковский направляются в Киев в качестве представителей «Пакта свободных городов» — основанного в 2019 году международного объединения, в состав которого входят более 20 городов, расположенных на разных континентах.
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