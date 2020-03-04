Королева Елизавета вручила награды в печатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за десятилетие провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране. Фотографии прошедшей в Букингемском дворце церемонии распространило агентство Press Association.
На них видно, как монарх в длинных белых перчатках прикалывает крест командора Ордена британской империи на лацкан костюма награжденных. В канцелярии Ее Величества не стали уточнять, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом, жертвами которого в мире стали почти 3 тыс. человек.
Однако Джо Литтл, главный редактор журнала, рассказывающий о жизни королевской семьи, назвал это «разумной предосторожностью» со стороны главы государства. «Ей остается шесть недель до 94-го дня рождения, она находится в том возрасте, в котором люди подвержены подобным вирусам. Другой возможностью была отмена церемонии вручения наград, но королева — монарх, выступающий за привычный ход вещей», — приводит его слова агентство.
В Великобритании к настоящему моменту отмечен 51 случай заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Большинство из них приходится на Англию. Они зафиксированы также в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.
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