Елизавете II с супругом пришлось отмечать Рождество отдельно от семьи

Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние 33 года отмечает Рождество в Виндзорском замке - вместе с супругом герцогом Эдинбургским принцем Филиппом и отдельно от всей семьи - на фоне ужесточения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.
Как заявили ранее в Букингемском дворце, королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, "следуя советам экспертов, решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре".
До этого монарх проводила рождественские праздники в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. В загородной резиденции британский монарх в окружении нескольких десятков человек пребывает со 2 ноября после объявления о введении строгих ограничительных мер в Англии. 20 ноября Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили в этом замке, расположенном в 40 км к западу от Лондона, 73-ю годовщину свадьбы.
В 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) Елизавета II выступит с рождественским обращением к британцам. Речь Ее Величества, подробности которой заранее не оглашались, будет транслироваться одновременно по радио и телевидению. Нынешнее выступление королевы станет уже третьим по счету в нынешнем году - после апрельского в связи с первой волной коронавируса и майского по случаю 75-летия Победы.
Запись рождественского обращения, по свидетельству СМИ, в нынешнем году была сделана позже, чем обычно, из-за неопределенности по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Сделка между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС после длительных и ожесточенных дискуссий была достигнута только в минувшие сутки, за неделю до завершения переходного процесса после Brexit (31 декабря 2020 года).
Как ожидается, в нынешней речи монарх, помимо этого события, акцентирует внимание на проблемах, с которыми Великобритания столкнулась за последний год, и, как полагают эксперты, постарается убедить британцев с оптимизмом смотреть в будущее.
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