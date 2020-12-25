Войти
Зеленский подписал закон об особом статусе ОРДЛО
официально
Зеленский подписал закон об особом статусе ОРДЛО
Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»
резонанс
Трамп не подписал документ с санкциями по «Северному потоку-2»

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

их нравы
RSS

Елизавете II с супругом пришлось отмечать Рождество отдельно от семьи

332
Елизавете II с супругом пришлось отмечать Рождество отдельно от семьи

Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние 33 года отмечает Рождество в Виндзорском замке - вместе с супругом герцогом Эдинбургским принцем Филиппом и отдельно от всей семьи - на фоне ужесточения ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщает в пятницу вещательная корпорация Би-би-си.

Как заявили ранее в Букингемском дворце, королева Елизавета II и герцог Эдинбургский, "следуя советам экспертов, решили в этом году отметить Рождество в спокойной обстановке в Виндзоре".

До этого монарх проводила рождественские праздники в поместье Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии. В загородной резиденции британский монарх в окружении нескольких десятков человек пребывает со 2 ноября после объявления о введении строгих ограничительных мер в Англии. 20 ноября Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили в этом замке, расположенном в 40 км к западу от Лондона, 73-ю годовщину свадьбы.

В 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) Елизавета II выступит с рождественским обращением к британцам. Речь Ее Величества, подробности которой заранее не оглашались, будет транслироваться одновременно по радио и телевидению. Нынешнее выступление королевы станет уже третьим по счету в нынешнем году - после апрельского в связи с первой волной коронавируса и майского по случаю 75-летия Победы.

Запись рождественского обращения, по свидетельству СМИ, в нынешнем году была сделана позже, чем обычно, из-за неопределенности по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Сделка между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из ЕС после длительных и ожесточенных дискуссий была достигнута только в минувшие сутки, за неделю до завершения переходного процесса после Brexit (31 декабря 2020 года).

Читайте также: Зеленский угрожает послать на войну с РФ и мужчин, и женщин

Как ожидается, в нынешней речи монарх, помимо этого события, акцентирует внимание на проблемах, с которыми Великобритания столкнулась за последний год, и, как полагают эксперты, постарается убедить британцев с оптимизмом смотреть в будущее.

Рождество, Елизавета II, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 25 декабря 2020
Четверг, 24 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Не упустить шанс. Почему нужно поменять политику НБУ

Продолжение пассивной монетарной и фискальной политики НБУ в условиях карантина и экономического кризиса приведет к сокращению сбережений. Развитие экономических процессов за счет «проедания» национальных сбережений (которые и до этого были небольшими) - это деструктивный путь, который будет консервировать бедность на долгие годы вперед, не позволяя надеяться на технологическую модернизацию и экономическое возрождение.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016