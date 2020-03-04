Секонд-хенд тут правит бал: как изменился авторынок Украины

Главным итогом прошлого года для автолюбителей стало то, что власть так и не смогла решить вопрос авто на европейских номерах.

По самым скромным оценкам, таких машин в Украине остается несколько сотен тысяч. В Офисе президента уверяли, что отсрочка штрафов до конца 2019 точно будет последней. Однако с нового года «евробляхеров» так и не начали штрафовать — соответствующая договоренность была достигнута при участии премьера Алексея Гончарука, министров Арсена Авакова, Владислава Криклия и представителей общественности.

Чиновники также пообещали, что на законодательном уровне проблема будет решена до середины февраля, однако этого не было сделано до сих пор.

Эпопея с «евробляхами» началась еще во времена премьерства Арсения Яценюка и за последние годы это явление приобрело такие масштабы, что не могло не повлиять на весь автомобильный рынок.

Что происходило на украинском авторынке в прошлом году, с чем связан аномальный рост подержанных машин в структуре импорта и почему все больше автовладельцев переходят на дизельные двигатели?

Закончилась ли эпопея с «евробляхами»

В конце прошлого года правительство в очередной раз пошло на уступки владельцам нерастаможенных авто, пообещав не штрафовать их после 1 января и в кратчайшие сроки рассмотреть два законопроекта: 2342 и 2345. Одним депутаты должны внести изменения в Налоговый кодекс, другим — к Таможенному. Первый упрощает процедуру растаможивания авто, второй — еще на 180 дней откладывает применение штрафов.

В частности, в части, касающейся налогообложения, ключевые изменения коснутся двух пунктов.

Во-первых, в течение 180 дней с момента принятия проекта предлагается определять ставки акцизного сбора для авто без учета возрастного коэффициента.

Во-вторых, предлагается приостановить норму, которая предусматривает применение коэффициентов к ставкам акцизного сбора: для авто в возрасте от 5 до 8 лет — 40, свыше 8 лет — 50.

Чиновники пообещали, что Кабмин рассмотрит проекты законов на первом же заседании в новом году — 14 января, а парламент должен урегулировать этот вопрос в течение месяца.

Впоследствии «евробляхи» исчезли из перечня первоочередных законопроектов, а их место заняли другие вопросы: рынок земли, легализация азартных игр, кадровые изменения в правительстве и тому подобное.

Будут ли соответствующие законопроекты рассмотрены в ближайшее время и позволит ли это полностью решить проблему авто на европейских номерах — вопрос до сих пор открытый. Однако он точно требует немедленного решения, поскольку за последние годы «евробляхи» уже успели создали существенные перекосы на авторынке Украины.

Аномальный рост секонд-хенда

По данным ассоциации «Укравтопром», в прошлом году общий импорт легковых авто стоил Украине 3,6 млрд. долларов. В эту сумму входят как новые, так и бывшие в употреблении транспортные средства.

За год в страну было ввезено около 544 тысяч машин, что почти в 2,4 раза больше, чем годом ранее. При этом закупки новых легковых авто выросли на 28% до 95600, а импорт подержанных машин увеличился в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 448 400 штук.

Таким образом, соотношение выглядит следующим образом: старых авто в Украине было зарегистрировано почти в 5 раз больше, чем новых. Это также является абсолютным рекордом.

Участники рынка объясняют такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда либерализацией условий растаможивания бэушных авто и предоставленной возможностью легализовать легковые машины, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в стране.

Примерно такая же тенденция наблюдается и на начало 2020 года: в январе общий счет составил 4:1 в пользу секонд-хенда.

Что касается стран, из которых транспортные средства попадали в Украине, то в прошлом крупнейшим поставщиком новых авто стала Япония. Из страны восходящего солнца было ввезено почти 20 000 новых машин на 470 млн долларов. На старых авто больше всех заработала Германия, из которой украинцы импортировали 118 600 авто с пробегом. Общая стоимость — более 536 млн долларов.

Переход на дизель и ГБО

В прошлом году, выбирая легковой автомобиль, украинцы чаще отдавали предпочтение машинам, работающих на дизтопливе — из общего количества зарегистрированных транспортных средств половина была оснащена именно дизельными двигателями.

Основную массу — более 88% — дизельных машин составляли старые авто, ввезенные из-за рубежа, которые и обеспечили дизельным авто лидерство на рынке. Бензиновые машины заняли 39% регистраций, их в прошлом году выбрали почти 192 000 автомобилистов. При этом в части новых авто бензиновые модели были явными фаворитами — их доля составила 57%.

На третьем месте с 8% в регистрациях автомобили с газобаллонным оборудованием. За год почти 39 000 машин с ГБО получили украинские номерные знаки, новыми из них были только 5500.

На долю гибридных авто пришлось чуть более 2% первичного рынка легковых авто, а в его структуре старые и новые автомобили заняли 60% и 40%.

Скромный 1% первичного рынка заняли машины на электротяге, но если смотреть на общую тенденцию, то спрос на «зеленые» авто в Украине демонстрирует положительную динамику уже несколько лет подряд.

Количество электромобилей растет

Спрос на електомобили в стране продолжает неуклонно расти, предпочтение украинцы в основном отдают подержанным авто. Так, за прошлый год в Украине было зарегистрировано 7,542 тысяч «зеленых» машин. Из этого количества 7,012 тысяч — легковые электромобили и 530 — коммерческие. Это позволило рынку легковых электромобилей за год вырасти почти на треть, а коммерческих — в полтора раза.

Как и ранее, в структуре рынка авто с нулевым уровнем выбросов продолжают доминировать машины с пробегом, доля которых в 2019 году составила: в части легковых — 92%, а в коммерческом сегменте — 96%.

При этом, средний возраст электрического секонд-хенда, который регистрировался в 2019 году, был у легковых авто — 4 года, у коммерческих — 6 лет.

Самым популярным электрокаром в Украине традиционно остается Nissan Leaf. Также в лидерскую пятерку вошли: Tesla Model S, Volkswagen e-Golf, BMW i3 и Fiat 500е. В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит Jaguar I-Pace, который выбрали 145 покупателей.

Украинский автопром и ныне там

Имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 000 единиц автотранспорта, однако прошлогодние результаты оказались в разы скромнее этого показателя.

Всего в 2019 году в Украине было произведено 7,265 тысяч единиц автотранспортных средств. По сравнению с предыдущим годом рост составил 10%, однако несмотря на небольшую положительную динамику, использование отечественных производственных мощностей в прошлом году не превысило и 2%.

Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто формирует крупноузловая сборка на заводе «Еврокар», который выпускает автомобили Skoda.

Новый год украинские заводы начали с падения: в январе было произведено только 849 машин, что на 5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Производство легковых машин в Украине из года в год неуклонно приближается к нулю — такая тенденция тянется с далекого 2008-го. Однако, похоже, именно «евробляхи» имеют шанс вбить последний гвоздь в гроб отечественного автопрома в ближайшее время.

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