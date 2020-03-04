Байден побеждает по итогам «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника». Такие данные приводит CNN по итогам предварительных подсчетов голосов в штатах, участвовавших в праймериз в этот день.

Всего голосование в «Супервторник» проходило в 14 штатах, а также в Американском Самоа, территории США, чьи жители участвуют в праймериз, но не голосуют на самих выборах президента.

По данным CNN на 10:20 по Киеву, в 13 штатах и территориях подсчитаны более 80% голосов.

Джо Байден выиграл праймериз в Техасе (33,3%, подсчитано 92%), Мэне (33,8%, подсчитано 91%), Массачусетсе (33,1%, подсчитано 94%), Миннесоте (38,6%, подсчитано 83%), Северной Каролине (42,9%, подсчитано 87%), Вирджинии (53,3%, подсчитано 99%), Оклахоме (38,7%, подсчитано 87%), Арканзасе (40,5%, подсчитано 77%), Теннесси (41,6%, подсчитано 86%), Алабаме (63,2%, подсчитано 82%).

Его главный конкурент — сенатор из Вермонта Берни Сандерс — одержал победу только в трех штатах — Юте (34,6%, подсчитано 88%), Колорадо (36,1, подсчитано 89%) и Вермонте (50,7%, подсчитано 99%).

В Американском Самоа по результатам подсчета всех голосов победил бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майк Блумберг, набрав 49,9% голосов.

Еще в одном штате — Калифорнии — подсчитано только 43% голосов.

Кроме Байдена, Сандерса и Блумберга, во время «Супервторника» избиратели также голосовали за сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и члена Палаты представителей конгресса США Тулси Габбард.