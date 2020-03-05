Вавриш и Исаенко незаконно застроят жильем 13 гектаров береговой линии Подола

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 января выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. Как сообщают «Наши гроши», документ подписал заместитель директора Департамента Юрий Таций. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента.

Выданными градостроительными условиями и ограничениями предусматривается реконструкция существующих зданий под «многофункциональный комплекс».

Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО «Киевский речной порт», а третья — в аренде у ОАО «Торгречтранс». Все эти участки в соответствии с Генпланом является территорией общественной застройки. Следовательно, строительство жилья на них запрещено.

Отметим, что в Киеве является распространенной схема выдачи исходных данных на строительство «многофункциональных комплексов» на территории общественной застройки, где по факту, вопреки закону, строится жилье.

Предельная высота объекта на ул. Набережно-Крещатицкая указана на уровне не выше 27 м. Вместе с тем, окончательная высота будет определена проектной документацией.

Участки, где запланировано строительство, находятся в пределах исторического центра Киева, поэтому соответствующие согласования и разрешения на застройку должны предоставить органы охраны культурного наследия.

Отметим, что девелоперская компания экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша Saga Development рекламирует этот «многофункциональный комплекс» как ЖК «Новый Подол», где кроме квартир также планируется строительство офисов и культурного центра.

Партнером Saga Development в этом проекте является компания Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Инвестором строительства является ООО «Риверсайд Девелопмент Лтд», руководителем которого является Андрей Вавриш. Как известно, эта фирма вместе с ПАО «Киевский речной порт», представителем которого ранее был Ваврыш, участвует в застройке Рыбальского полуострова неподалеку.

В июле 2015 года, незадолго до своей отставки из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш заключил со связанными компаниями «Терра Проджект» и «Межрегиональный центр технической инвентаризации» договор о разработке детального плана территории в границах улиц Константиновская, Викентия Хвойки, Кирилловская, Тульчинская, Алябьева, железная дорога, Новый Гаванский мост, Набережно-Луговая в Подольском районе Киева. Таким образом, по инициативе Вавриша КГГА заказало разработку ДПТ территории, куда входят указанные 13 га, которые планируют застроить жильем вопреки Генплану. Напомним, что многочисленные застройки, которые противоречат Генплана Киева, легализуются именно благодаря утверждению детальных планов территорий.

Основными владельцами ОАО «Торгречтранс» является Светлана Смелый (16%), компания из Лихтенштейна Villon Aktiengesellschaft (15%), а также ООО «Инком-Инвест» (59%), основными конечным владельцем которого является украинский ИТ-бизнесмен Александр Кардаков.

В 2016 году журналисты «Схем» установили, что владельцами ОАО «Киевский речной порт» стали экс-глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский и нынешний нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Формально владельцами «Киевского речного порта» значатся ООО «Денди-Инвест» (25%), ООО «Сант Гален Холдинг» (25%), ООО «Современное партнерство» (22,5%) и кипрские компания Climardon Holding Ltd (15% ) и Foloux Consulting (6,5%). Учредителями «Денди-Инвеста» являются сыновья Михаила Бродского Юрий и Ростислав, а также жена — Светлана Бродская. Основателем и руководителем «Сант Гален Холдинг» значится Ирина Коваленко из Харькова, а «Современного партнерства» — Вячеслав Русанов из Днепра.