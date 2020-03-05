Войти
Рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра
кадры
Рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра
Зеленский заверил иностранных партнеров в неизменности курса Украины
официально
Зеленский заверил иностранных партнеров в неизменности курса Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Вавриш и Исаенко незаконно застроят жильем 13 гектаров береговой линии Подола

866
Вавриш и Исаенко незаконно застроят жильем 13 гектаров береговой линии Подола

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 22 января выдал градостроительные условия и ограничения на застройку почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе Киева. Как сообщают «Наши гроши», документ подписал заместитель директора Департамента Юрий Таций. Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента.

Выданными градостроительными условиями и ограничениями предусматривается реконструкция существующих зданий под «многофункциональный комплекс».

Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО «Киевский речной порт», а третья — в аренде у ОАО «Торгречтранс». Все эти участки в соответствии с Генпланом является территорией общественной застройки. Следовательно, строительство жилья на них запрещено.

Отметим, что в Киеве является распространенной схема выдачи исходных данных на строительство «многофункциональных комплексов» на территории общественной застройки, где по факту, вопреки закону, строится жилье.

Предельная высота объекта на ул. Набережно-Крещатицкая указана на уровне не выше 27 м. Вместе с тем, окончательная высота будет определена проектной документацией.

Участки, где запланировано строительство, находятся в пределах исторического центра Киева, поэтому соответствующие согласования и разрешения на застройку должны предоставить органы охраны культурного наследия.

Отметим, что девелоперская компания экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша Saga Development рекламирует этот «многофункциональный комплекс» как ЖК «Новый Подол», где кроме квартир также планируется строительство офисов и культурного центра.

Партнером Saga Development в этом проекте является компания Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Инвестором строительства является ООО «Риверсайд Девелопмент Лтд», руководителем которого является Андрей Вавриш. Как известно, эта фирма вместе с ПАО «Киевский речной порт», представителем которого ранее был Ваврыш, участвует в застройке Рыбальского полуострова неподалеку.

В июле 2015 года, незадолго до своей отставки из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Вавриш заключил со связанными компаниями «Терра Проджект» и «Межрегиональный центр технической инвентаризации» договор о разработке детального плана территории в границах улиц Константиновская, Викентия Хвойки, Кирилловская, Тульчинская, Алябьева, железная дорога, Новый Гаванский мост, Набережно-Луговая в Подольском районе Киева. Таким образом, по инициативе Вавриша КГГА заказало разработку ДПТ территории, куда входят указанные 13 га, которые планируют застроить жильем вопреки Генплану. Напомним, что многочисленные застройки, которые противоречат Генплана Киева, легализуются именно благодаря утверждению детальных планов территорий.

Читайте также: Ионушас подтвердил, что его прочат на пост генпрокурора

Основными владельцами ОАО «Торгречтранс» является Светлана Смелый (16%), компания из Лихтенштейна Villon Aktiengesellschaft (15%), а также ООО «Инком-Инвест» (59%), основными конечным владельцем которого является украинский ИТ-бизнесмен Александр Кардаков.

В 2016 году журналисты «Схем» установили, что владельцами ОАО «Киевский речной порт» стали экс-глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский и нынешний нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Формально владельцами «Киевского речного порта» значатся ООО «Денди-Инвест» (25%), ООО «Сант Гален Холдинг» (25%), ООО «Современное партнерство» (22,5%) и кипрские компания Climardon Holding Ltd (15% ) и Foloux Consulting (6,5%). Учредителями «Денди-Инвеста» являются сыновья Михаила Бродского Юрий и Ростислав, а также жена — Светлана Бродская. Основателем и руководителем «Сант Гален Холдинг» значится Ирина Коваленко из Харькова, а «Современного партнерства» — Вячеслав Русанов из Днепра.

Киев, Андрей Вавриш, Подол
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 марта 2020
Среда, 4 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Действительно ли частный собственник эффективнее государства

Распродажа госимущества за бесценок базируется на одном простом выводе: частный собственник намного эффективнее государства. Так вот. Это утверждение популярное в Украине только потому, что мы отстали в развитии от других стран. И по причине неразвитого фондового рынка. Это в Украине нормально когда бизнесом управляет один или несколько собственников. Развитый мир уже давно так не живет.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков - самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно - свыше 10% за 5 дней - в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала - только 3 раза за всю историю рынка.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Каково сейчас Зеленскому

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль. Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016