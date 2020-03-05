Ионушас подтвердил, что его прочат на пост генпрокурора

Представление президента на назначение генеральным прокурором народного депутата от фракции «Слуга народа», заместителя председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса нет, но его кандидатура на эту должность обсуждалась на заседании фракции.

Об этом сам Ионушас рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг утром, сообщает Укринформ.

«Согласно Конституции Украины, президент вносит представление. На сегодня представление не внесено. Поэтому я хотел бы только отметить, что упомянутые вопросы поднимались на фракции, это не секрет», — сказал депутат.

Ионушас добавил, что вопрос возможного назначения его на должность генпрокурора на заседании фракции «Слуга народа» поднял один из народных депутатов. При этом Ионушас отказался назвать фамилию этого депутата.

Ионушас добавил, что не владеет информацией, какие еще кандидатуры обсуждаются на пост генпрокурора.

«Мне кажется, что этот вопрос исключительно на президенте Владимире Александровиче Зеленском. И сейчас говорить об этом несколько рано, потому что на сегодня, еще раз подчеркиваю, у нас есть генеральный прокурор Рябошапка Руслан Георгиевич», — сказал Ионушас.

Он также отметил, что в случае увольнения Рябошапки функции генпрокурора будет выполнять один из его заместителей.

Напомним, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.