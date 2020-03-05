Ионушас подтвердил, что его прочат на пост генпрокурора

Представление президента на назначение генеральным прокурором народного депутата от фракции «Слуга народа», заместителя председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса нет, но его кандидатура на эту должность обсуждалась на заседании фракции.
Об этом сам Ионушас рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг утром, сообщает Укринформ.
«Согласно Конституции Украины, президент вносит представление. На сегодня представление не внесено. Поэтому я хотел бы только отметить, что упомянутые вопросы поднимались на фракции, это не секрет», — сказал депутат.
Ионушас добавил, что вопрос возможного назначения его на должность генпрокурора на заседании фракции «Слуга народа» поднял один из народных депутатов. При этом Ионушас отказался назвать фамилию этого депутата.
Ионушас добавил, что не владеет информацией, какие еще кандидатуры обсуждаются на пост генпрокурора.
«Мне кажется, что этот вопрос исключительно на президенте Владимире Александровиче Зеленском. И сейчас говорить об этом несколько рано, потому что на сегодня, еще раз подчеркиваю, у нас есть генеральный прокурор Рябошапка Руслан Георгиевич», — сказал Ионушас.
Он также отметил, что в случае увольнения Рябошапки функции генпрокурора будет выполнять один из его заместителей.
Напомним, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016