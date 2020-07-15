Ваврыш подтвердил, что хотел застроить Рыбальский полуостров в Киеве, когда был чиновником КГГА

Исполнительный директор компании Saga Development Андрей Ваврыш признался, что имел планы по застройке Рыбальского полуострова в Киеве, когда был замдиректора департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Об этом он сообщил в интервью Экономической правде, отмечает Апостроф.

«Это была территория, в развитие которой я очень верил, работая в КГГА. Мне казалось, что это чрезвычайно важная территория города и несправедливо, что такой большой промышленный комплекс находится возле Днепра», — сообщил Ваврыш.

Он подтвердил, что приложил руку, чтобы убрать промпредприятия с акватории Днепра и на их месте возвести жилой комплекс.

«Генплан требует переноса промышленных предприятий с акватории Днепра. Я разработал видение этой истории, показал инвесторам и это нашло отзыв», — рассказывает он.

Как напоминает издание, в сентябре 2019 года КГГА выдала Нацполиции градостроительные условия и ограничения на проектирование строительства жилого дома на 0,47 га Рыбальского острова. Застройка была спланирована усилиями Ваврыша: ООО «Терра Проджект» разрабатывала скандальный детальный план территории улиц Электриков и Набережно-Рыбальской дороги. Жилой дом и админздания будет построен на ул. Электриков, 25-Ж на Рыбальском острове. Максимальная высота зданий может составлять 12 этажей.

Участок на ул. Электриков, 25-Ж с 2012 года использовало ГУ МВД в Киеве. В августе 2019 КГГА распоряжением № 1358 передала землю в пользование ГУНП в Киеве. Также администрация изменила целевое назначение участка — теперь он предназначен для строительства и обслуживания жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Застройка «Рыбальского» осуществляется при партнерстве ООО «Перфект групп инвест» и ООО «Сага Девелопмент». На сайте «Рыбальского» сообщается, что в феврале 2017 участок по ул. Электриков, 23-Б ПАО «Киевский речной порт» передал в субаренду ООО «Риверсайд Девелопмент ЛТД», гендиректор которого Андрей Ваврыш — экс-чиновник КГГА, бывший начальник Службы градостроительного кадастра Киева.

ООО «Сага Девелопмент» — оффшорная компания. Ее учредитель и бенефициар — Панамская корпорация «Тревор Бизнес С.А.». Руководителем значится Андрей Ваврыш.

Что касается застройки Рыбальского острова, то здесь также присутствуют интересы Ваврыша. ДПТ в границах улиц Электриков и Набережно-Рыбальской дороги в Подольском районе столицы был принят Киевсоветом 29 сентября 2016. Согласно плану, из 130 га земли Рыбальского острова под жилые кварталы не выше 9 этажей пойдет 44,4 га, под учреждения обслуживания — 3,1 га. Скверы и парки должны занять 10,1 га территории, а площадь участков застройки делового, производственного и коммунального назначения уменьшат с 71,6 га до 4 га. Этот ДПТ разработало ООО «Терра Проджект», которую связывают с Ваврышем.

Теперь экс-чиновник, которого обвиняли в коррупции, является гендиректором ООО «Риверсайд Девелопмент Лтд». Это ООО, учредителями которого являются офшорные компании, — киевский девелопер, который управляет строительством ЖК Chicago Central House, ЖК San Francisco Creative House, ЖК New York Concept House, ЖК Einstein Concept House, ЖК Bristol Comfort House и принимает участие в реализации проекта жилого района Rybalsky.