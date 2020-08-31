ГБР взялось за Вавриша: арестована земля под двумя застройками в Киеве

Государственное бюро расследований привлекло суды Полтавы, чтобы усложнить жизнь бизнес-партнеру экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

Следственная судья Октябрьского районного суда г. Полтавы наложила арест на почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также — почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы. Об этом свидетельствуют постановления суда от 31 июля, сообщают Наши деньги.

Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис Генпрокурора.

ЖК «Новый Подол»

В своем ходатайстве прокурор сослался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами умышленно, с целью получения неправомерной требования для компаний «Saga Development» Андрея Вавриша и «Perfect Group» нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в противоправной застройке трех участков площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой многофункциональным комплексом в составе ЖК «Новый Подол» путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.

Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков — общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом «многофункционального комплекса» им не соответствуют. Кроме того, участки находятся в пределах исторического ареала Киева, и на них невозможна застройка без разрешения Минкульта.

Инвестором застройки является группа компаний «Saga Development», бенефициарным владельцем которой является Андрей Ваврыш. До основания компании в 2015 году он работал заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Как указывает следствие, Ваврыш «неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки».

Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га, которые признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО «Киевский речной порт», а третья — в аренде у ОАО «Торгречтранс».

Застройка пока еще не проводится. В мае ГАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.

Как сообщалось, именно по инициативе Вавриша КГГА в 2015 году заказало разработку ДПТ территории, куда входят указанные 13 га, которые планируют застроить жильем вопреки Генплану.

ЖК «О2 Residence»

Этот жилой комплекс на 22-м километре Харьковского шоссе строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га, которые принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел. Эти участки, а также объекты завершенного и незавершенного строительства, находящихся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.

В своем ходатайстве о наложении ареста на указанные два участка прокурор сослался на то, что ректор НАВД и сотрудники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА по предварительному сговору группой лиц, привлекая ООО Фирма «Резон» и ООО «Комфорт Строй Инвест», вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды в виде денежных средств для себя и других физических лиц, используя предоставленное им служебное положение, способствуют компании «Сага Девелопмент», руководителем которой является Андрей Ваврыш (в прошлом заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА ), в проведении строительства жилого комплекса «О2 Residence» на участках, принадлежащих к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га). Целевое назначение этих участков не позволяет проводить на них строительство без согласования с Кабмином, что приводит к тяжелые последствиям для государственным интересам.

Как указывается в постановлении, в ходе обыска в служебных кабинетах Департамента градостроительства и архитектуры КГГА следователи обнаружили и изъяли:

акт «О нестаче дел (документов) в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), согласно которому установлено отсутствие градостроительных условий и ограничений № 11058 / 0/12 / 27-15 от 26.08.2015 застройки земельного участка на ул. Харьковское шоссе, 22-й км;

письмо Департамента градостроительства и архитектуры КГГА «На обращение разрешительного центра от 27.07.2015 № 01010-183407-069» адресованное Национальной академии внутренних дел МВД Украины, что свидетельствует о том, что градостроительные условия и ограничения № 11058 / 0/12 / 27-15 от 26.08.2015 застройки земельного участка на ул. Харьковское шоссе, 22-й км. в Дарницком районе г. Киева содержат признаки подделки, которая, воможно, было осуществлена для сокрытия противоправной деятельности по указанному факту.

Девелопером проекта выступает компания Saga Development Андрея Вавриша. Проектантом ЖК является ООО «Терра Проджект», связанное с Вавришем.