ГБР взялось за Вавриша: арестована земля под двумя застройками в Киеве

Государственное бюро расследований привлекло суды Полтавы, чтобы усложнить жизнь бизнес-партнеру экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.
Следственная судья Октябрьского районного суда г. Полтавы наложила арест на почти 30 га на 22-м км Харьковского шоссе в Дарницком районе Киева, а также — почти 13 га на ул. Набережно-Крещатицкая в Подольском районе столицы. Об этом свидетельствуют постановления суда от 31 июля, сообщают Наши деньги.
Эти участки, а также объекты незавершенного строительства на них, стали вещественными доказательствами в уголовном производстве, которое расследуют следователи Государственного бюро расследований. Процессуальный надзор за следствием осуществляет Офис Генпрокурора.
В своем ходатайстве прокурор сослался на то, что должностные лица Киевской горгосадминистрации в сговоре с другими неустановленными лицами умышленно, с целью получения неправомерной требования для компаний «Saga Development» Андрея Вавриша и «Perfect Group» нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, а также других лиц, способствуют последним в противоправной застройке трех участков площадью 12,93 га по ул. Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговой многофункциональным комплексом в составе ЖК «Новый Подол» путем реконструкции имущественного комплекса под многофункциональный комплекс.
Следствие установило, что целевое и функциональное назначение участков — общественная застройка. И намерения построить жилой комплекс под видом «многофункционального комплекса» им не соответствуют. Кроме того, участки находятся в пределах исторического ареала Киева, и на них невозможна застройка без разрешения Минкульта.
Инвестором застройки является группа компаний «Saga Development», бенефициарным владельцем которой является Андрей Ваврыш. До основания компании в 2015 году он работал заместителем директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.
Как указывает следствие, Ваврыш «неоднократно проявлял противоправный интерес к указанным земельным участкам с целью дальнейшей застройки на них жилых домов, лично согласовывал задание на разработку детального плана территории в пределах, в частности, ул. Набережно-Луговая в Подольском районе города Киева, то есть уже на тот момент готовил указанные земельные участки для дальнейшей их застройки».
Строительство запланировано на трех участках площадью 12,23 га, 0,21 га и 0,49 га, которые признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве. Первые два находятся на праве постоянного пользования в ПАО «Киевский речной порт», а третья — в аренде у ОАО «Торгречтранс».
Застройка пока еще не проводится. В мае ГАСИ отказала застройщикам в выдаче разрешения на проведение строительных работ.
Как сообщалось, именно по инициативе Вавриша КГГА в 2015 году заказало разработку ДПТ территории, куда входят указанные 13 га, которые планируют застроить жильем вопреки Генплану.
Этот жилой комплекс на 22-м километре Харьковского шоссе строится на двух участках площадью 6,19 га и 23,72 га, которые принадлежат государству в лице КГГА и находятся в пользовании Национальной академии внутренних дел. Эти участки, а также объекты завершенного и незавершенного строительства, находящихся на них, признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве ГБР.
В своем ходатайстве о наложении ареста на указанные два участка прокурор сослался на то, что ректор НАВД и сотрудники Департамента градостроительства и архитектуры КГГА по предварительному сговору группой лиц, привлекая ООО Фирма «Резон» и ООО «Комфорт Строй Инвест», вопреки интересам службы, с целью получения неправомерной выгоды в виде денежных средств для себя и других физических лиц, используя предоставленное им служебное положение, способствуют компании «Сага Девелопмент», руководителем которой является Андрей Ваврыш (в прошлом заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА ), в проведении строительства жилого комплекса «О2 Residence» на участках, принадлежащих к землям обороны (6,19 га) и рекреационного назначения (23,72 га). Целевое назначение этих участков не позволяет проводить на них строительство без согласования с Кабмином, что приводит к тяжелые последствиям для государственным интересам.
Как указывается в постановлении, в ходе обыска в служебных кабинетах Департамента градостроительства и архитектуры КГГА следователи обнаружили и изъяли:
Девелопером проекта выступает компания Saga Development Андрея Вавриша. Проектантом ЖК является ООО «Терра Проджект», связанное с Вавришем.