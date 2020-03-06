Анализы девяти украинцев на коронавирус показали отрицательный результат

У девяти человек, госпитализированных в Украине с подозрением на коронавирус, не обнаружили инфекцию.

Об этом сообщает telegram-канал Министерства здравоохранения «Коронавірус_інфо».

«В Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружено коронавирусной инфекции», — указывается в сообщении.

В Минздраве также отмечают, что по всей территории страны в выбранных медицинских учреждениях продолжаются учения на случай фиксации COVID-19.

Как сообщалось, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса — в Черновцах, у мужчины, вернувшегося из поездки в Италию. Другие лабораторно подтвержденные случаи в Украине не зафиксированы.