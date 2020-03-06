«Слуги народа» зарегистрировали законопроект об обеспечении равных прав граждан в набсоветах и правлениях госкомпаний и банков

Группа депутатов правящей фракции «Слуга народа» в составе 47 человек после критики президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе в адрес наблюдательных советов госкомпаний зарегистрировала в пятницу в Раде соответствующий законопроект № 3193.

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении равных прав и возможностей граждан по представительству в наблюдательных советах и органах правления (так в оригинале — Ред.) государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ и государственных банков», — сообщается о документе на сайте парламента.

В то же время полный текст законопроекта пока отсутствует.

Как сообщалось, 4 марта Зеленский вновь подверг критике высокие зарплаты членов набсоветов госкомпаний и заявил, что украинцы стали в них нацменьшинством. В пятницу глава государства в ответ на жалобу о низких зарплатах в здравоохранении сообщил о планах «разобраться» с наблюдательными советами и с другими чиновниками. «Ко всем дойдем, ко всем руки дотянем», — сказал Зеленский.