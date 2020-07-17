Рада планирует заседать и на следующей неделе

Парламентская фракция «Слуга народа» начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии на следующей неделе, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
«Фракция „Слуга народа“ инициирует проведение внеочередной сессии 21 июля. Символичная для нас дата — ровно год со времени парламентских выборов... начали сбор подписей», — написала Кравчук в Фейсбуке в пятницу.
Народный депутат опубликовала также скан бланка для подписей народных депутатов с предлагаемой повесткой дня.
В повестку дня депутаты предлагают внести 20 вопросов, в том числе проекты законов об оборонных закупках (повторное второе чтение), о разведке (второе чтение).
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