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Еще три страны готовы объявить России «нефтяную войну»

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Еще три страны готовы объявить России «нефтяную войну»

Ведущие члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт решили вслед за Саудовской Аравией объявить о скидках на свою нефть, пишет Bloomberg. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снизили цену для февральских продаж.

Ирак готов снизить апрельские цены на нефть марки Basrah Light на $5 за баррель при поставках в Азию, сообщает агентство. Скидка на нефть из Кувейта составит $6 за баррель. ОАЭ, которые устанавливают цены задним числом, с января снизили стоимость четырех сортов нефти для февральских продаж на $1,63 за баррель.

Как пишет агентство со ссылкой на прайс-лист Кувейта, страна установила экспортную цену на нефть OSP для покупателей в Азии с дисконтом $4,65 за баррель к региональному эталону. Экспорт сырья из Кувейта в Северо-Западную Европу был установлен на рекордно низком уровне в $12,60.

По словам осведомленного источника агентства, иракская государственная нефтяная компания SOMO собирается увеличить экспорт в апреле. Он заявил, что поставки из порта Басра на юге страны вырастут до 3,7 млн барр./сутки. В марте, по данным агентства, SOMO продавала 3,44 млн барр./сутки.

Как заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асим Джихад, «ценовая война не отвечает интересам стран-производителей». По его словам, Багдад стремится достичь соглашения по стабилизации и восстановлению баланса на рынках.

10 марта саудовская государственная компания Saudi Aramco объявила, что в апреле увеличит объемы поставок нефти на мировой рынок до 12,3 млн барр./сутки. Это на 26% больше, чем компания должна была поставлять в рамках сделки о сокращении добычи между странами ОПЕК, Россией и еще несколькими нефтедобывающими странами (ОПЕК+) в первом квартале 2020 года. По соглашению поставки Saudi Aramco должны были составлять 9,7 млн барр./сутки. Bloomberg назвал эти действия еще одним шагом в ценовой войне между королевством и Россией. За два дня до этого агентство сообщило о планах Эр-Рияда снизить цены на некоторые сорта сырой нефти на $6–8 за баррель.

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11 марта в Эр-Рияде заявили, что Saudi Aramco намерена повысить добычу с 12 до 13 млн барр./сутки. Это решение компания объяснила указанием, которое она получила от Министерства энергетики. На фоне этого сообщения стоимость Brent на лондонской бирже опустилась на 4%.

6 марта страны — участницы ОПЕК и Россия не смогли договориться о сокращении добычи нефти на фоне снижения темпов мировой экономики из-за коронавируса. Из-за этого цены на нефть обрушились на 30%, а курсы доллара и евро резко выросли.

Россия, нефть
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