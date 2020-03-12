ТКГ при участии Ермака и Козака договорилась по обмену пленными и открытию КПВВ

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения «Консультативного совета».

Как сообщает Офис президента Украины на своей странице в Facebook, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, «имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки».

Также в ТКГ должны быть представлены окончательно согласованные списки лиц, подлежащих процедуре взаимного освобождения, включительно с итогами верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО.

В сообщении также указывается, что ТКГ решила внести «Консультативный совет» в составе политической подгруппы ТКГ, и данное решение будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.