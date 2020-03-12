Uber заблокирует аккаунты больных коронавирусом

Компания Uber Advanced Technologies может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, которые заразились коронавирусом. Как сообщает The Verge, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

«Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19», — рассказали в компании.

В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировки аккаунта.

На данный момент в США зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли. Из-за распространения вируса было принято решение перенести на август Международный автосалон в Нью-Йорке, запланированный на начало апреля.