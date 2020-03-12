НАБУ сегодня будет пиариться на чужих достижениях, - нардеп

Национальное антикоррупционное бюро Украины сегодня сообщит о задержании на взятке начальника Западного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Минюста, депутата Львовского областного совета от «Европейской солидарности» Михаила Дзюдзя. Об этом у себя в Tелеграмм-канале сообщил народный депутат Антон Поляков.

При этом, по его словам, на самом деле НАБУ не имеет никакого отношения к проведенной операции. Взяточника удалось «взять» благодаря усилиям начальника главка «К» СБУ Дмитрия Нескромного.

«И все-таки есть в Службе безопасности Украины и профессионалы. Не всех еще «ушли». Речь идет о сотрудниках отдела «К», который возглавляет зам Ивана Баканова — Дмитрий Нескромный. Сегодня НАБУ нам пафосно сообщит о вчерашнем задержании на взятке начальника Западного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Минюста, депутата Львовского областного совета от «Европейской солидарности» Михаила Дзюдзя. Шабунин радостно отрапортует об эффективности НАБУ и расскажет, как Сытник лично вел Дзюдзя, работая «под прикрытием» в одном из охотничьих угодий Львовской области. Но разоблачение этого взяточника заслуга не НАБУ, а СБУ, а именно главка «К», — написал депутат.

По его словам, не имея полномочий, сотрудники СБУ вынуждены сотрудничать с НАБУ.

«Ну и отдельный привет старому-новому Министру юстиции Денису Малюське, за то, что оставил на должностях коррумпированных начальников времен Порошенко», — добавил нардеп.

Напомним, в начале месяца директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что сотрудники его ведомства объявляют подозрения в среднем каждые три дня.

По словам Сытника, «на сегодняшний день 700 высокопоставленных чиновников уже привлечены к ответственности, из них почти 500 находятся на скамье подсудимых».