НБУ не намерен вводить валютные ограничения и не думает о дефолте

Национальный банк (НБУ) не планирует вводить валютные ограничения, резервов для сглаживания валютных колебаний достаточно, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

«Нет никаких планов вводить валютные ограничения — у нас достаточные валютные резервы, чтобы сглаживать валютные колебания. Введение любых ограничений будет, скорее, негативно влиять на настроения рынка», — сказал Чурий на пресс-брифинге в четверг в Киеве.

Основной спрос на валюту формируют украинские компании, добавил он.

Чиновник рассказал, что банковская система сверхликвидна.

«Банковская система сегодня сверхликвидна. В целом ликвидность достигает 200 млрд грн в национальной валюте и $9 млрд в иностранной. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Например, спрос снятия депозитов, если таковой будет», — сказал Чурий.

«У нас есть инструменты, чтобы эту ликвидность поддерживать», — заверил он.

Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий, отвечая вопросы журналистов, заявил, что в настоящее время регулятор не рассматривает вариант дефолта.

«О дефолте. Мы не видим оснований для развития таких событий в стране. И не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта», — отметил Смолий.