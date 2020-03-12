НБУ не намерен вводить валютные ограничения и не думает о дефолте

Национальный банк (НБУ) не планирует вводить валютные ограничения, резервов для сглаживания валютных колебаний достаточно, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.
«Нет никаких планов вводить валютные ограничения — у нас достаточные валютные резервы, чтобы сглаживать валютные колебания. Введение любых ограничений будет, скорее, негативно влиять на настроения рынка», — сказал Чурий на пресс-брифинге в четверг в Киеве.
Основной спрос на валюту формируют украинские компании, добавил он.
Чиновник рассказал, что банковская система сверхликвидна.
«Банковская система сегодня сверхликвидна. В целом ликвидность достигает 200 млрд грн в национальной валюте и $9 млрд в иностранной. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Например, спрос снятия депозитов, если таковой будет», — сказал Чурий.
«У нас есть инструменты, чтобы эту ликвидность поддерживать», — заверил он.
Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий, отвечая вопросы журналистов, заявил, что в настоящее время регулятор не рассматривает вариант дефолта.
«О дефолте. Мы не видим оснований для развития таких событий в стране. И не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта», — отметил Смолий.
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