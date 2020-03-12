Нацбанк снизил учетную ставку до 10%

Национальный банк Украины принял решение с 13 марта 2020 года снизить учетную ставку до 10%.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

«Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020 года», — сказал Смолий.

Напомним, что правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 31 января 2020 года до 11%, с 13 декабря до 13,5%, до 15,5% с 25 октября 2019 года. 6 сентября 2019 года учетная ставка была снижена до 16,5%, в июле — до 17%.

Ранее, 25 апреля 2019 года, НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% — до 17,5% годовых.