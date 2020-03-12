На взятке в $1 миллион попались чиновники Минюста и уголовно-исполнительной службы

Сотрудники СБУ в рамках противодействия коррупции разоблачили руководителей структурных подразделений Минюста и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на вымогательстве более 1 миллиона долларов неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«По данным следствия, к сделке причастны председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины — чиновник управления обеспечения деятельности руководства Минюста и бывший чиновник этого министерства. Оперативники спецслужбы установили, что при посредничестве руководителей двух киевских коммерческих структур чиновники требовали от фермера с Кировоградщины 75 тысяч долларов. В такую сумму злоумышленники оценили стоимость его назначения на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона. Обеспечить гарантированное получение должности заговорщики обещали через связи экс-должностного лица Минюста, который позиционирует себя как «теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам», — говорится в сообщении.
Кроме того, злоумышленники требовали от фермера дополнительной уплаты 1 млн долларов. Участники сделки убеждали клиента, что он «отобьет» эти деньги после назначения через сдачу в аренду земельных участков площадью более трех тысяч гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию. Сумму фигуранты дела согласились получать частями.
Троих участников коррупционной схемы правоохранители задержали в одном из столичных бизнес-центров после получения первой части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч американских долларов. А организатора — в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
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