В Винницкой области задержали на взятке руководительницу Госгеокадастра

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Винницкой области во время получения взятки руководительницу одного из районных подразделений Госгеокадастра, сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что при содействии председателя одного из сельских советов региона злоумышленница согласовала жителю Винницкой области в обход установленной законом процедуры необходимые документы для выделения земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью шесть гектаров. Стоимость своих "услуг" злоумышленница оценила в 60 тыс.грн.
Оперативники СБУ задержали чиновницу в одном из ресторанов Винницы во время получения второго "транша" взятки в размере тридцать тысяч гривен.
В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия. Отмечается, что следователи проверяют информацию о причастности сельского головы к земельным махинациям.
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