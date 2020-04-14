СМИ сообщают о задержании за взятку первого замглавы КГГА Поворозника

В помещениях Киевской городской государственной администрации в настоящее время проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали получение первым заместителем председателя КГГА Николай Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика, сообщает ТСН во вторник вечером со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс и был задержан сотрудниками СБУ после получения $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.
В эфире ТСН были продемонстрированы фотографии с места обысков и задержания Поворозника.
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