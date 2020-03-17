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Евро-2020 предлагают перенести на лето 2021 года

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Евро-2020 предлагают перенести на лето 2021 года

Исполкому Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта предложат в связи с ситуацией с распространением коронавируса перенести на год чемпионат Европы, который должен пройти летом 2020 года. Об этом РБК сообщили источник в исполкоме УЕФА и собеседник, близкий к Российскому футбольному союзу.

Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференцию, на которой будут решаться вопрос переноса чемпионата Европы. По данным Financial Times, Евро-2020 отложат, чтобы национальные лиги доиграли прерванные чемпионаты и избежали финансовых потерь. Кроме того, на конференции планируется обсудить вопросы возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановленных из-за коронавируса.

Собеседник, знакомый с ситуацией, сообщил, что идея с переносом на год чемпионата Европы в УЕФА основная и именно она будет озвучена на видеоконференции. «Решение о поддержке переноса должен будет принять исполком организации», — рассказал собеседник.

Источник в исполкоме УЕФА рассказал, что организация уже начала переговоры с ФИФА о переносе клубного чемпионата мира, который должен пройти в Китае летом 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что национальные футбольные федерации нескольких стран попросили УЕФА перенести чемпионат Европы 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса.

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По данным издания The Athletic, УЕФА потребует от клубов и лиг компенсацию в £275 млн за перенос турнира.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году в честь 60-летней годовщины проведения турнира должен пройти в 12 европейских городах.

УЕФА, Евро-2020
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