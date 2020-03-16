Войти
«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус
официально
«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
позиция
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Европа стала главным очагом коронавируса. Что будет дальше

1000
Европа стала главным очагом коронавируса. Что будет дальше

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала Европу главным очагом распространения коронавируса. Последние несколько дней в европейских странах регистрируется больше случаев заражения, чем фиксировали в Китае в пиковый период распространения заболевания. 16 марта власти Евросоюза заявили, что могут запретить на месяц въезд всем граждан третьих стран; почти во всех странах союза запрещены уроки в школах, введены запреты на общественные мероприятия.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, за пределами Китая выявлены 72 649 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 10 982 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях (плюс 9 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 2531 человек (плюс 333 за сутки).

Самая драматичная ситуация среди европейских стран по-прежнему в Италии. К понедельнику зарегистрированы 25 тыс. случаев заражения, летальным исходом завершились 1809. Только в воскресенье в стране были подтверждены более 3,5 тыс. случаев заражения, умерли 389 человек. Ситуация усугубляется тем, что национальная система здравоохранения, особенно в северных районах, оказалась не готова к такой нагрузке. Врачам приходится выбирать, кому оказывать помощь. Итальянское общество анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) рекомендует руководствоваться принципами медицины во время военных действий — отказаться от попыток оказать помощь всем и сосредоточиться на спасении тех, у кого наибольшие шансы выжить.

На втором месте по чрезвычайности ситуации в ЕС — Испания, где зафиксированы 8 тыс. случаев заболевания, закончились смертью — 288. При этом за воскресенье подтверждены около 2 тыс. новых случаев. В понедельник в стране начал действовать режим чрезвычайного положения — жителям на 15 дней разрешено покидать дома только в исключительных случаях.

На третьем месте — Франция. Там в воскресенье было зарегистрировано более 900 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных заражений превысило 5 тыс., летальных случаев — 127.

Также продолжает ухудшаться и ситуация в Германии, где около 5 тыс. случаев заражения и 12 смертей. В воскресенье были зарегистрированы более тысячи новых случаев.

Как может развиваться ситуация дальше? Есть несколько сценариев.

Количество зараженных будет расти

Эксперты и политики признают, что попытки изолировать новый коронавирус провалились. «COVID-19 продолжает и будет продолжать распространятся по всему миру, в том числе по нашей стране, в течение ближайших нескольких месяцев», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Италии, если нынешний тренд продолжится, в ближайшую неделю потребуется дополнительно 2,5 тыс. больничных коек в отделах интенсивной терапии, которые и так заполнены, отмечают в статье для медицинского журнала Lancet итальянские доктора Андреа и Джузеппе Ремуцци. Они полагают, что в целом Италии удается удержать кривую больных от роста по экспоненте, как в китайском Ухане, и выражают надежду, что пик может быть пройдет к середине апреля.

Китаю удалось победить коронавирус благодаря тщательной работе по выявлению новых случаев заражения, ранее отмечал ВОЗ — о прохождении пика страна заявила 12 марта, спустя три месяца после начала эпидемии. Сейчас в Китае заражаются всего около 20 человек в день. Большинство европейских стран по динамике заболеваемости отстают от Италии примерно на две недели, и либо им удастся воспользоваться этим временем, чтобы не допустить распространения вируса как в Италии, либо ситуация станет такой же, если не хуже.

Британский Минздрав ожидает прохождения пика эпидемии в стране не раньше чем через три месяца. В целом же эпидемия может продлиться до весны следующего года, а заражению рискуют подвергнуться до 80% британцев, из них 7,9 млн, вероятно, потребуется госпитализация. Это следует из данных Службы общественного здравоохранения Англии, с которыми ознакомилась газета The Guardian.

В США повторится итальянский сценарий

Американские эксперты прогнозируют повторение «итальянского сценария» в США. По прогнозу американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC — федеральное агентство при министерстве здравоохранения США) при худшем развитии событий коронавирусом заболеют от 160 до 214 млн американцев, и от 200 тыс. до 1,7 млн умрут. CDC сделало эти оценки при помощи лучших в стране лабораторий по прогнозированию распространения гриппа. Экспоненциальный рост числа заболевших эксперты предсказывают после 1 апреля. На данный момент в США насчитывается 3244 случая заражения коронавирусом, по меньшей мере 61 человек умер.

Если в феврале еще была надежда, что вирус можно изолировать, «то теперь мы перешли черту», констатировала ученый-эпидемиолог из Государственного университета Кента в США Тара Смит. Сдерживанию распространения вируса препятствуют два фактора, отмечают аналитики. Во-первых, во многих странах отсутствует возможность оперативных тестов на выявление COVID-19. Во-вторых, носитель вируса может разносить его на ранних стадиях заболевания, не испытывая никаких симптомов.

Возможна вторая волна

Хотя принимаемые государствами мира меры по карантину способны замедлить темпы распространения COVID-19, предсказать масштабы пандемии затруднительно. По оценкам биолога Ричарда Хатчетта, возглавляющего группу ученых по созданию вакцины против COVID-19, вирусом могут заразиться порядка 60-70% населения Земли. По словам американского эксперта, COVID-19 очень легко распространяется, а у людей к нему не выработался иммунитет.

По прогнозам директора Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета Марка Липсича, COVID-19 могут подхватить от 20 до 60% взрослого населения в мире. Доля смертей от числа заразившихся составит порядка 1%, считает Липсич. Сейчас смертность составляет около 3%, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Но ее представители уточняют, что эпидемия продолжается, и окончательные итоги могут быть подведены только по ее завершении.

Директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины микробиолог Питер Пиот считает, что Китай уже прошел пик первой волны вируса, а Европа, скорее всего, пройдет его к лету. При этом нет гарантий, что за текущей волной не последуют новые. Как напомнил эксперт, пандемия испанского гриппа в начале ХХ века проходила в течение трех лет в три волны, самой опасной из которых оказалась вторая. «Сейчас Китай прошел пик [эпидемии], но когда в стране заново открываются школы и предприятия, не приведет ли все это ко второй волне?» — задается вопросом Пиот, который известен как один из первооткрывателей вируса Эбола. «Если нынешняя волна спадет к апрелю-маю, новая может прийти к ноябрю», — допустил эксперт. По мнению Пиота, единственным решением проблемы COVID-19 является разработка вакцины против вируса. На создание вакцины уйдет в лучшем случае год, прогнозирует Хатчетт. «В настоящий момент мы поставили перед собой очень амбициозную цель — разработать вакцину в течение 12-18 месяцев», — сказал он. Создание вакцины от COVID-19 обойдется в сумму порядка $2 млрд, уточнил Хатчетт.

Насколько эффективны принимаемые меры

В 33 странах Европы к 16 марта были полностью закрыты школы, еще в двух (Финляндии и Германии) — частично. Почти везде действует запрет на публичные мероприятия, но его масштаб различен. Так, в Болгарии запрещены публичные мероприятия с участием более 250 человек, в Чехии людям вообще запрещено выходить из дома за исключением поездки на работу, в больницу или за товарами первой необходимости.

Читайте также: Как коронавирус изменит бюджет Украины

Если ориентироваться на Китай, где эпидемия началась и где она уже прошла пик, то можно предполагать, что и в остальных странах пик если и не пройден, то не так далек. Но это если принимать меры, аналогичные китайским.

Источник

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 16 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016