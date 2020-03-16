Европа стала главным очагом коронавируса. Что будет дальше

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала Европу главным очагом распространения коронавируса. Последние несколько дней в европейских странах регистрируется больше случаев заражения, чем фиксировали в Китае в пиковый период распространения заболевания. 16 марта власти Евросоюза заявили, что могут запретить на месяц въезд всем граждан третьих стран; почти во всех странах союза запрещены уроки в школах, введены запреты на общественные мероприятия.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 марта, за пределами Китая выявлены 72 649 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 10 982 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 143 странах и территориях (плюс 9 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончался 2531 человек (плюс 333 за сутки).

Самая драматичная ситуация среди европейских стран по-прежнему в Италии. К понедельнику зарегистрированы 25 тыс. случаев заражения, летальным исходом завершились 1809. Только в воскресенье в стране были подтверждены более 3,5 тыс. случаев заражения, умерли 389 человек. Ситуация усугубляется тем, что национальная система здравоохранения, особенно в северных районах, оказалась не готова к такой нагрузке. Врачам приходится выбирать, кому оказывать помощь. Итальянское общество анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) рекомендует руководствоваться принципами медицины во время военных действий — отказаться от попыток оказать помощь всем и сосредоточиться на спасении тех, у кого наибольшие шансы выжить.

На втором месте по чрезвычайности ситуации в ЕС — Испания, где зафиксированы 8 тыс. случаев заболевания, закончились смертью — 288. При этом за воскресенье подтверждены около 2 тыс. новых случаев. В понедельник в стране начал действовать режим чрезвычайного положения — жителям на 15 дней разрешено покидать дома только в исключительных случаях.

На третьем месте — Франция. Там в воскресенье было зарегистрировано более 900 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зарегистрированных заражений превысило 5 тыс., летальных случаев — 127.

Также продолжает ухудшаться и ситуация в Германии, где около 5 тыс. случаев заражения и 12 смертей. В воскресенье были зарегистрированы более тысячи новых случаев.

Как может развиваться ситуация дальше? Есть несколько сценариев.

Количество зараженных будет расти

Эксперты и политики признают, что попытки изолировать новый коронавирус провалились. «COVID-19 продолжает и будет продолжать распространятся по всему миру, в том числе по нашей стране, в течение ближайших нескольких месяцев», — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Италии, если нынешний тренд продолжится, в ближайшую неделю потребуется дополнительно 2,5 тыс. больничных коек в отделах интенсивной терапии, которые и так заполнены, отмечают в статье для медицинского журнала Lancet итальянские доктора Андреа и Джузеппе Ремуцци. Они полагают, что в целом Италии удается удержать кривую больных от роста по экспоненте, как в китайском Ухане, и выражают надежду, что пик может быть пройдет к середине апреля.

Китаю удалось победить коронавирус благодаря тщательной работе по выявлению новых случаев заражения, ранее отмечал ВОЗ — о прохождении пика страна заявила 12 марта, спустя три месяца после начала эпидемии. Сейчас в Китае заражаются всего около 20 человек в день. Большинство европейских стран по динамике заболеваемости отстают от Италии примерно на две недели, и либо им удастся воспользоваться этим временем, чтобы не допустить распространения вируса как в Италии, либо ситуация станет такой же, если не хуже.

Британский Минздрав ожидает прохождения пика эпидемии в стране не раньше чем через три месяца. В целом же эпидемия может продлиться до весны следующего года, а заражению рискуют подвергнуться до 80% британцев, из них 7,9 млн, вероятно, потребуется госпитализация. Это следует из данных Службы общественного здравоохранения Англии, с которыми ознакомилась газета The Guardian.

В США повторится итальянский сценарий

Американские эксперты прогнозируют повторение «итальянского сценария» в США. По прогнозу американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC — федеральное агентство при министерстве здравоохранения США) при худшем развитии событий коронавирусом заболеют от 160 до 214 млн американцев, и от 200 тыс. до 1,7 млн умрут. CDC сделало эти оценки при помощи лучших в стране лабораторий по прогнозированию распространения гриппа. Экспоненциальный рост числа заболевших эксперты предсказывают после 1 апреля. На данный момент в США насчитывается 3244 случая заражения коронавирусом, по меньшей мере 61 человек умер.

Если в феврале еще была надежда, что вирус можно изолировать, «то теперь мы перешли черту», констатировала ученый-эпидемиолог из Государственного университета Кента в США Тара Смит. Сдерживанию распространения вируса препятствуют два фактора, отмечают аналитики. Во-первых, во многих странах отсутствует возможность оперативных тестов на выявление COVID-19. Во-вторых, носитель вируса может разносить его на ранних стадиях заболевания, не испытывая никаких симптомов.

Возможна вторая волна

Хотя принимаемые государствами мира меры по карантину способны замедлить темпы распространения COVID-19, предсказать масштабы пандемии затруднительно. По оценкам биолога Ричарда Хатчетта, возглавляющего группу ученых по созданию вакцины против COVID-19, вирусом могут заразиться порядка 60-70% населения Земли. По словам американского эксперта, COVID-19 очень легко распространяется, а у людей к нему не выработался иммунитет.

По прогнозам директора Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета Марка Липсича, COVID-19 могут подхватить от 20 до 60% взрослого населения в мире. Доля смертей от числа заразившихся составит порядка 1%, считает Липсич. Сейчас смертность составляет около 3%, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Но ее представители уточняют, что эпидемия продолжается, и окончательные итоги могут быть подведены только по ее завершении.

Директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины микробиолог Питер Пиот считает, что Китай уже прошел пик первой волны вируса, а Европа, скорее всего, пройдет его к лету. При этом нет гарантий, что за текущей волной не последуют новые. Как напомнил эксперт, пандемия испанского гриппа в начале ХХ века проходила в течение трех лет в три волны, самой опасной из которых оказалась вторая. «Сейчас Китай прошел пик [эпидемии], но когда в стране заново открываются школы и предприятия, не приведет ли все это ко второй волне?» — задается вопросом Пиот, который известен как один из первооткрывателей вируса Эбола. «Если нынешняя волна спадет к апрелю-маю, новая может прийти к ноябрю», — допустил эксперт. По мнению Пиота, единственным решением проблемы COVID-19 является разработка вакцины против вируса. На создание вакцины уйдет в лучшем случае год, прогнозирует Хатчетт. «В настоящий момент мы поставили перед собой очень амбициозную цель — разработать вакцину в течение 12-18 месяцев», — сказал он. Создание вакцины от COVID-19 обойдется в сумму порядка $2 млрд, уточнил Хатчетт.

Насколько эффективны принимаемые меры

В 33 странах Европы к 16 марта были полностью закрыты школы, еще в двух (Финляндии и Германии) — частично. Почти везде действует запрет на публичные мероприятия, но его масштаб различен. Так, в Болгарии запрещены публичные мероприятия с участием более 250 человек, в Чехии людям вообще запрещено выходить из дома за исключением поездки на работу, в больницу или за товарами первой необходимости.

Если ориентироваться на Китай, где эпидемия началась и где она уже прошла пик, то можно предполагать, что и в остальных странах пик если и не пройден, то не так далек. Но это если принимать меры, аналогичные китайским.

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