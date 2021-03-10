Бразильский стадион «Маракана» переименуют в честь Пеле

Крупнейший стадион Бразилии «Маракана» будет переименован в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Соответствующее решение принял законодательный орган штата Рио-де-Жанейро, передает CNN.
Арена будет называться стадион «Эдсон Арантес ду Насимемету — король Пеле». Решение вступит в силу после одобрения губернатором Рио-де-Жанейро.
«Это дань уважения человеку, которого знают во всем мире. Человеку, который принес неоценимую пользу бразильскому футболу и стране в целом», — заявил один из руководителей проекта по переименованию стадиона.
Пеле (настоящее имя Эдсон Арантес ду Насименту) — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (в 1958-м, 1962-м и 1970-м годах). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. Нападающий завершил футбольную карьеру в 1977 году.
На «Маракане» Пеле забил свой 1000-й мяч в карьере. Юбилейным стал его гол в составе «Сантоса», забитый в 1969 году в ворота «Васко да Гама».
«Маракана» была открыта в 1950 году к чемпионату мира, который проходил в Бразилии. Арену назвали по имени местной реки.
16 июля 1950 года на стадионе был установлен мировой рекорд посещаемости футбольных матчей. На решающем матче чемпионата мира, в котором Бразилия проиграла Уругваю (1:2), присутствовали 199 тыс. 854 зрителя.
После реконструкции стадион вмещает 78,8 тыс. зрителей. На нем проводят домашние встречи клубы «Фламенго» и «Флуминенсе», а также сборные Бразилии всех возрастов.
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