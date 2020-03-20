Нацбанк работает над «кредитными каникулами» для всех

Национальный банк Украины (НБУ) на днях утвердит стандартные правила «кредитных каникул» для всех, сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

«В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков — и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц», — сказала она в ходе онлай-пресс-брифинга в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

«Эти подходы будут стандартизированы. Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками», — добавила Рожкова.