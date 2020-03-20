Немецкий эксперт считает коронавирус опаснее гриппа

Коронавирус нового типа намного опаснее гриппа, он чаще протекает в тяжелой форме, и им легче заразиться. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции глава германского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

«Это заболевание передается очень быстро. Доля людей, у которых оно протекает в тяжелой форме, значительно выше чем при гриппе, доля людей в группах риска, которые нуждаются в вентиляции легких, существенно выше, и доля людей, которые умирают от последствий этого заболевания, значительно выше», — сказал Вилер. «Здесь мы имеем дело с большей проблемой», — считает он.

«Мы вынуждены опасаться, что мест для искусственной вентиляции легких станет не хватать», — указал Вилер. «Это заболевание тяжелее и затронет больше людей», — полагает он. По его словам, пора «открыть глаза на реальность».

В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от последствий заболеваний умерли 46 немцев.