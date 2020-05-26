В Японии каждому жителю страны начали выплачивать по $930 из-за коронавируса

Власти Японии начали выплачивать каждому жителю страны пособие в размере ¥100 тыс. (около $930). Об этом во вторник сообщила журналистам министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити. «Выплата пособий началась в 1388 муниципалитетах страны, что составляет около 79,7% их общего числа», — заявила она.
В конце апреля в Японии был одобрен дополнительный бюджет в размере ¥25,6 трлн ($237 млрд) на текущий финансовый год (начался 1 апреля 2020 года) с целью поддержки экономики страны в условиях пандемии коронавируса. Средства на выплату пособий взяты из этой суммы.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 860 человек. Свыше 14 тыс. человек выздоровели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016