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В Токио после отмены карантина зафиксировали скачок новых случаев заражения коронавирусом

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В Токио после отмены карантина зафиксировали скачок новых случаев заражения коронавирусом

Резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Токио, где неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии. Об этом во вторник сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что за минувшие сутки здесь было выявлено более 30 новых случаев заражения. Такой резкий прирост числа новых инфицированных последний раз отмечался в Токио 19 дней назад — 14 марта.

В то же время город Китакюсю на юго-западе Японии продолжает оставаться главным очагом распространения коронавируса в Японии. За последние сутки там было выявлено 16 новых случаев инфицирования, за последние 10 дней коронавирусом заразились 113 человек. Городские власти на прошлой неделе заявили о второй волне коронавируса и попросили жителей проявить самодисциплину и по возможности не покидать свои дома. Несмотря на рост числа инфицированных, правительство Японии заявляет, что серьезных оснований вводить локальный режим ЧС в префектуре Фукуока, где расположен Китакюсю, пока нет.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране — в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо.

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По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 17,6 тыс. человек, 911 человек умерли. Всего в стране выздоровели порядка 15 тыс. человек, 116 остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии на прошлой неделе был отменен режим чрезвычайной ситуации. В то же время местные власти признают неизбежность второй волны распространения коронавируса и призывают местных жителей сделать все необходимое для того, чтобы ее масштабы стали незначительными.

Япония, коронавирус
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