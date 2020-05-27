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Япония будет платить туристам по $185 за каждый день пребывания в стране

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Япония будет платить туристам по $185 за каждый день пребывания в стране

Правительство Японии разработало программу ваучеров для туристов на сумму до $185 в день, таким образом в страну хотят привлечь иностранных путешественников, сообщает агентство Kyodo News.

«Правительство Японии надеется возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, столь важную для экономики. В рамках инициативы Go To Travel путешественникам, отправляющимся в Японию, могут начать выдавать субсидии в размере до 20 тыс. иен ($185) в день», — говорится в сообщении.

На инициативу было выделено 1,35 трлн иен ($12,5 млрд).

Как отмечает Kyodo News, субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии. Они будут представлять собой ваучеры для использования в ближайших магазинах и ресторанах. Траты на саму поездку в Японию покрываться не будут.

«Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств», — сообщает Kyodo News.

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Пандемия COVID-19 серьезно ударила по туриндустрии Японии. Из-за коронавируса был введен запрет на въезд граждан более чем из 100 стран и регионов. При этом надежды на скачок турпотока в 2020 году не оправдались, поскольку Олимпиада в Токио была отложена. В апреле 31 японская компания, связанная с гостиничным бизнесом, либо объявила о своем банкротстве, либо готовилась подать соответствующее заявление.

туризм, Япония, коронавирус
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Среда, 27 мая 2020
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