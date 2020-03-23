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Пандемия коронавируса в Европе может продлиться два года

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Пандемия коронавируса в Европе может продлиться два года

Европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет, считает один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун — руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19.

«Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года», — сказал Чжан во время видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в немецком городе Дюссельдорфе.

«Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», — цитирует эксперта гонконгское издание South China Morning Post.

Пандемия неизбежно затянется, и когда она будет взята под контроль — этим летом или следующим — будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию, сказал он.

«Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными», — сказал Чжан Вэньхун.

Он отметил: «Если бы только во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить», — сказал он, однако добавил, что ему «трудно даже представить», что это возможно.

По словам эксперта, Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю «Праздника весны», что значительно сократило контакты населения.

По данным South China Morning Post на 2:00 понедельника, в Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает «лидировать» Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4,825 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем за среду. Всего зарегистрировано 53,578 тыс. больных.

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В Испании зафиксировано 24,926 тыс., почти на пять тыс. больше, чем в пятницу, (скончались 1,326 тыс.), Франции — 14, 459 тыс. (562), Германии — 13,957 тыс. (44), Швейцарии — 6,100 тыс. (56), Великобритании — 5,018 тыс. (233), Нидерландах — 2,994 тыс. (106), Австрии — 2,388 тыс. (шесть), Бельгии — 2,257 тыс. (37), Норвегии — 1,742 тыс. (семь), Швеции — 1,623 тыс. (16), Дании — 1,255 тыс. (девять).

Европа, коронавирус
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