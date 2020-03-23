Кабмин запретил отключать электроэнергию для населения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник запретил отключение электроэнергии для населения в нынешней ситуации.
«Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят „Укрпоште“ доставлять лекарства», — сказал он в обращении к украинцам в понедельник.
Он также заверил, что возможное решение о введении в стране чрезвычайного положения из-за мировой пандемии коронавируса будет принято не для того, чтобы принимать непопулярные решения, а будет направлено на защиту жизни и здоровья украинцев.в
«Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам», — сказал он в своем обращении к украинцам в понедельник.
Зеленский подчеркнул, что сегодня любые шаги власти делаются с единственной целью: сохранить жизнь и здоровье украинцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016