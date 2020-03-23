Кабмин запретил отключать электроэнергию для населения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник запретил отключение электроэнергии для населения в нынешней ситуации.

«Сегодня проходит заседание правительства, где среди прочего будет принят ряд важных решений. В частности, запрет отключать электроэнергию для населения, изменения в законодательство, которые позволят „Укрпоште“ доставлять лекарства», — сказал он в обращении к украинцам в понедельник.

Он также заверил, что возможное решение о введении в стране чрезвычайного положения из-за мировой пандемии коронавируса будет принято не для того, чтобы принимать непопулярные решения, а будет направлено на защиту жизни и здоровья украинцев.в

«Отдельно я хочу обратиться к некоторым политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом — фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам», — сказал он в своем обращении к украинцам в понедельник.

Зеленский подчеркнул, что сегодня любые шаги власти делаются с единственной целью: сохранить жизнь и здоровье украинцев.