У Зеленского предрекают падение экономики на 5% при оптимистическом сценарии

Падение экономики Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса составит 5% ВВП в 2020 году, сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив.

«При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году», — сказала Ковалив в ходе онлайн-дискуссии «СOVID-19», организованной Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

При этом она отметила, что из-за нестабильной ситуации сложно строить макроэкономические прогнозы. «Ситуация каждый день меняется», — пояснила замглавы Офиса президента.