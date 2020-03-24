В Украине на этой неделе от 13° мороза до 17° тепла

В Украине 25 марта ночью мороз до 13°, днем до 10° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

«25 марта переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/ с. Температура ночью 2-7° мороза, на побережье морей около 0°, днем 3-8° тепла, на юге страны до 10°, в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза», — отмечается в сообщении.

В Киеве 25 марта без осадков, ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла. В Киевской области ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

26 марта в Украине ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла (в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°).

27 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза (на юге до 6° тепла), днем 10-15° тепла. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. В Киеве и столичном регионе 26-27 марта без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температуре 26 марта ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла; 27 марта ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла.

28-29 марта в Украине без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в южной части 1-7° тепла, днем 11-17° тепла; в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла. В Киеве и Киевской области также без осадков. Температура ночью 0-4° тепла, днем 11-16°.