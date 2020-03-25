Кличко призывает штрафовать нарушителей карантина

Мэр Киева Виталий Кличко призывает правоохранительные и контролирующие органы привлекать к ответственности нарушителей ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса, чтобы те хотя бы таким образом понимали степень собственной ответственности.

«Я обращаюсь к МВД, контролирующим органам тщательно выявлять нарушителей (ограничительных мер — Ред.), составлять протоколы и штрафовать. Если у кого-то не хватает ума и сознательности, — пусть понимают таким образом и не подвергают опасности себя и людей вокруг», — сказал Кличко в среду в ходе онлайн-брифинга.

Он также рассказал, что в Киеве есть семь медицинских учреждений, определенных как опорные для приема больных коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Список больниц был обнародован. Есть 7 определенных больниц: 3 — для взрослых, 2 — для детей, 2 — для беременных. На сегодня хочу их еще раз огласить. Это Киевская городская больница № 4, Городская клиническая больница № 9, Киевская городская больница № 1, Детская клиническая инфекционная больница, городские родильные дома № 3 и № 5», — сказал Кличко на брифинге в Киеве в среду.

По словам мэра украинской стороны, все эти учреждения обеспечены экспресс-тестами, расходными материалами и средствами защиты. Он также подчеркнул, что средства индивидуальной защиты в первую очередь передаются медикам этих опорных больниц.

Кличко также опроверг информацию о том, что Александровская больница в центре Киева якобы стала «новой Феофанией» и в ней лечат только народных депутатов Украины. «Это абсолютное вранье. Александровская больница первой начала принимать больных и стала, можно сказать, флагманской больницей. Статус больного в данном случае не играет никакой роли. Например, студент, который заразился в Украине, также был госпитализирован в Александровской больнице», — пояснил мэр.