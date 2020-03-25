Правительство продлило карантин до 24 апреля и ввело чрезвычайную ситуацию

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

Такое решение было прянято на заседании 25 марта.

Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории Украины на 30 дней. В режим чрезвычайной ситуации переведена Единая государственная система гражданской защиты. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

«На сегодня в 13 областях Украины и в Киеве зарегистрировано 113 заболеваний на СOVID-19... Поэтому сегодня правительство рассмотрит вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории Украины и переведения в режим НС единой госсистемы гражданской защиты. Режим НС планируется ввести на 30 дней, соответственно все карантинные меры предлагается ввести также на 30 дней», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания.