За сутки в Украину вернулись более 11 тысяч человек

За прошедшие сутки украинскую границу пересекли почти 19 тысяч человек, из которых более 11 тысяч - украинцы, вернувшиеся из-за границы. Также на выезд оформлено 2370 иностранцев, а в Украину из-за действия ограничения не пропущены 30 иностранных граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 13 тысяч человек.

Также путешественникам с эвакуационных рейсов в аэропорту «Борисполь» проводили экспресс-тесты для проверки на Covid-19.

Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны Среднего Востока. Отмечается, что этот человек повел себя разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы.

В то же время фиксируются случаи, когда граждане выражают недовольство более длительной процедурой контроля, дополнительными контрольно-проверочными средствами. Таким гражданам приходится разъяснять ситуацию и убеждать в необходимости дальнейших ограничительно-карантинных мероприятий, в том числе и дальнейшей самоизоляции.

Также вчера при содействии Госпогранслужбы Украины транспортными средствами предоставленными местными властями и ГСЧС обеспечена перевозка через границу более 3,2 тысяч украинцев, которые прибыли к границе пешком.