В Кабмине заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн

В Кабинете министров заявили, что государственный бюджет Украины в 2020 году недополучит 106 млрд грн и проинформировали, что планируют сократить его доходную часть на 56 млрд грн, а также предложили увеличить дефицит госбюджета в три раза, заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.
«Правительство признает, что бюджет недополучит 106 миллиардов, поэтому планирует сократить на 56 миллиардов гривень доходную часть бюджета, и при этом втрое увеличить дефицит бюджета. При этом в предложенных правительством законопроектах, в том числе о создании стабилизационного фонда, как защищенная статья вносится выплата внешних долгов вместо того, чтобы вести переговоры о реструктуризации», — написала Геращенко на своей странице в Facebook в четверг.
По словам парламентария, в предложенных Кабмином законопроектах убираются все расходы на поддержку экономики, и вдвое сокращаются расходы на местные выборы.
«Там много вещей, которые не связаны со стабилизацией экономики, но лоббистских и откровенно странных», — подытожила политик.
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