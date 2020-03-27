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Реальная зарплата возросла за год на 12,2%

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Реальная зарплата возросла за год на 12,2%

Реальная заработная плата в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года возросла на 12,2%, по сравнению с январем 2020 года на 1,4%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года увеличилась на 1,1%, но в годовом измерении возросла на 15%, составив 10847 грн.

Ведомство уточнило, что январе-2020 она составляла 10727 грн, декабре 2019 года — 12264 грн, ноябре — 10679 грн, октябре — 10727 грн, сентябре — 10687 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019 года наблюдался в Луганской (19,1%), Николаевской (18,9%), Хмельницкой (18,8%), Ривненской (17,8%), Черниговской (17,2%), Одесской (17,1%), Днепропетровской (17%), Львовской (16,9%), Черновицкой (16,7%), Тернопольской (16,3%), Запорожской (15,7%), Херсонской (15,3%) областях и Киеве (13,3%).

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве — 16447 грн, самый низкий — в Черновицкой области — 8384 грн.

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В феврале 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата больше всего возросла в производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 24,3%, в сфере поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — на 23,4%, химическом производстве — на 21,3%, деревообработке — на 20,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 15,8%, металлургии — на 15,5%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 11,4%, производстве мебели, ремонте машин и оборудования — на 10,6%, машиностроении — на 10,1%, добывающей промышленности — на 15,6%.

зарплаты, реальная зарплата
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Пятница, 27 марта 2020
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