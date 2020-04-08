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«Пленки Ермака» назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе

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«Пленки Ермака» назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе

Так называемые «пленки Ермака» могли быть спецоперацией НАБУ, целью которой был срыв мирного процесса на Донбассе. Об этом говорится в сюжете журналиста Влада Сидоренко на Youtube-канале «Свободный».

Отмечается, что запись разговора с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Андрея Ермака, которую опубликовал народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос, сделана достаточно профессионально. И, вероятно, она могла проводиться в рамках негласных следственных действий в рамках уголовного производства по решению следственного судьи.

По словам адвоката Андрея Добрянского, проводить такие негласные следственные действия в Украине, согласно УПК, могут правоохранительные органы, а именно СБУ, Нацполиция, НАБУ, а также это в силах ГБР. Адвокат считает, что поскольку съемка велась в отношении близкого родственника высокопоставленного чиновника из окружения президента, то такое уголовное дело могло касаться возможных преступлений, совершенных возможно высокопоставленными чиновниками.

«То есть из категории злоупотребление влиянием с целью получения определенного вознаграждения. Исходя из этого, мы можем предполагать все-таки подследственность НАБУ, расследование такого рода уголовных преступлений», — говорит Добрянский.

При этом, такие производства открываются не против кого-то, а по факту.

«Есть определенный факт, например, злоупотребление своим влиянием при назначении кого-то на должности. Эти факты нужно проверить, задокументировать, и потом уже огласить подозрения лицу», — говорит адвокат.

А поскольку эти люди определенного статуса, это может делать НАБУ, либо СБУ. Но, по мнению журналиста Сидоренко, вряд ли СБУ, которую возглавляет друг президента Иван Баканов, будет делать подобные записи, чтобы в дальнейшем «слить» их в сеть с целью провокации против общего друга Ермака.

Но это уголовное дело ни к чему не привело, поскольку не было никаких арестов и задержаний при передаче денег за коррупционные действия.

«Исходя из практики досудебных расследований в такого рода уголовных производствах мы видим, что если правоохранительный орган не может ничего доказать, каким-то образом в СМИ происходит выброс какой-то информации по конкретным лицам. Чтобы общественность „осудила“ этих людей», — говорит Добрянский.

По его мнению, очевидно, что негласные следственные действия в отношении брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса были организованы Национальным антикоррупционным бюро.

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Также понятно, по словам журналиста, что эти следственные действия ни к чему не привели, не было никакой коррупции, иначе были бы какие-то задержания. Вместо этого эти пленки были положены на полку и ждали нужного времени для атаки на президента Зеленского, отметил журналист.

Как говорится в сюжете, на момент слежки Андрей Ермак был помощником президента, но ввиду близости к Зеленскому он занимался щепетильным вопросом — внешней политикой. А так как одним из главных приоритетов Зеленского перед выборами было обещание завершить войну, Ермак занимался, и достаточно успешно, контактами с Москвой. Именно поэтому он был сразу взят под контроль спецслужбами.

За две недели до публикации «пленок Ермака» глава ОП вернулся из Минска после очередного раунду переговоров в рамках ТКГ.

«По моей информации вскоре после этого возвращения и было принято решение „сбивать“ его с должности, атакуя через брата. Время атаки выбрано не случайно. Перед голосованием за закон о рынке земли и о так называемом законе о „Приватбанке“. Пленки публикуют, чтобы помешать голосованию за эти законы, мол посеять конфликт внутри фракции», — говорит Сидоренко.

Напомним, 29 марта Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака — Денис Ермак — якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности. Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту «незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины».

Донбасс, Андрей Ермак, Влад Сидоренко
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