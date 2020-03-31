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Украина рассчитывает через одну-две недели выйти на новый обмен пленными

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Украина рассчитывает через одну-две недели выйти на новый обмен пленными

Ситуация с распространением коронавируса осложнила процесс подготовки к обмену пленными между Киевом и «республиками» Донбасса, но он продолжается, и через одну-две недели возможен выход на сам обмен. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Обмен. Этот процесс продолжается, сегодня он осложнен ситуацией с пандемией, поэтому сегодня завершается окончательное формирование списков, они обновляются», — сказал он.

При этом Ермак отметил, что существуют договоренности в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины о допуске на неподконтрольную территорию представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) с целью уточнения списков на обмен. «Мы получили подтверждение от участников Контактной группы, и был разговор президента с руководителем МККК насчет немедленного отправления туда представителей МККК. Это нам поможет усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся. Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может, через неделю, через десять дней, через две недели мы уже начнем проводить эти обмены», — уточнил он.

Ермак добавил, что после последнего обмена прошло уже три месяца, а новых результатов нет. Он отметил, что этот вопрос находится на личном контроле у президента Украины Владимира Зеленского, и призвал к эффективной работе.

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Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между «республиками» Донбасса и Украиной состоялся 29 декабря 2019 года после договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Тогда так называемые Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124.

обмен пленными, Андрей Ермак
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Вторник, 31 марта 2020
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