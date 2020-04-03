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Лукашенко поручил увеличить в стране производство гречки

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Лукашенко поручил увеличить в стране производство гречки

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил нарастить в стране собственное производство гречневой крупы из-за трудностей с поставками из России.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко в пятницу находится с рабочей поездкой в Минской области, где посещает организации группы компаний «Серволюкс».

«Во время рабочей поездки Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы. Главе государства доложили, что в прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение президента», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как подчеркнул Лукашенко, «надо возделывать гречку под потребность в Беларуси».

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Первого апреля правительство Беларуси сообщило, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 своим постановлением временно запретило вывозить за пределы республики гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок вне зависимости от страны их происхождения.

 

Александр Лукашенко, гречка, коронавирус
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