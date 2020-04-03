Кабмин утвердил список новых ограничений на время карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

«Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано», — написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу.

В свою очередь главный государственный санврач Виктор Ляшко заявил, что ситуация в стране будет ухудшаться.

«Мы реально и детально изучаем ситуацию, которая происходит в странах Европейского Союза, и мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины», — сообщил Ляшко на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что усилий государственных органов будет недостаточно, если граждане не будут выполнять рекомендации по соблюдению противоэпидемических мероприятий, рекомендуемых правительством.

«Мы предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без нагрузок пройти пиковый рост заболеваемости коронавирусной болезнью », - заявил Ляшко.

«Мы предлагаем жесткие меры, поскольку наши расчеты показывают: при введении дополнительных мер по изоляции и ограничения мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев и летальных исходов», — добавил он.