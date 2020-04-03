Шмыгаль надеется на рестарт экономики Украины в начале мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рестарт экономики в начале мая, ослабление карантина может произойти в конце апреля.
«По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий», — говорится в обращении Шмыгаля.
По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.
«Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики», — сказал премьер.
В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.
Также все будут и дальше вынуждены носить маски, а для учащихся карантин будет продлен.
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