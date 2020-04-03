Суд взыскал с Микитася в доход государства 80 млн грн и увеличил сумму залога

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства 80 млн грн залога бывшего народного депутата Максима Микитася и увеличил ему размер залога как альтернативы аресту до 100 млн грн, сообщил начальник четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сымкив.

«В рамках расследования уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася к нему была применена мера пресечения в виде 80 млн грн и был определен ряд обязательств. Он нарушил обязательство относительно запрета общения с четырьмя лицами — свидетелями и подозреваемыми в этом производстве, в связи с чем прокуроры САП внесли ходатайство о взыскании 80 млн грн залога и увеличении размера залога», — рассказал прокурор агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.

Он сообщил: «Сегодня ВАКС удовлетворил наше ходатайство, взыскал с Микитася в доход государства 80 млн грн и увеличил ему размер залога до 100 млн грн».

То есть, как пояснил прокурор САП, 80 млн грн, которые были на счету казначейства, сейчас переходят в доход государства, а Микитась в течение пяти дней должен внести еще 100 млн грн.

«Если он этого не сделает, то в отношении него будет применена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей», — подчеркнул Сымкив.

Как сообщалось, 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и он вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.