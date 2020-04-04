В Польше создали препарат, замедляющий заражение коронавирусом

Ученые из Ягеллонского университета в Кракове объявили, что создали вещество, которое сильно замедляет заражение коронавирусной инфекцией.
«Разработанное нами вещество является инновационным в мировом масштабе», — рассказал журналистам вирусолог профессор Кшиштоф Пырч.
Исследователи считают, что результаты являются «многообещающим первым шагом на пути к приготовлению препарата».
Созданное исследователями Ягеллонского университета вещество представляет собой химическое соединение под названием HTCC. Заявлено, что оно сильно замедляет заражение коронавирусом, а также не менее грозным вирусом MERS-CoV.
Препарат HTCC запатентован, ранее он был протестирован на животных. Для использования на людях он, однако, пока не одобрен.
Предварительные исследования на грызунах показали, что при введении HTCC ингаляционным путем не наблюдалось токсичности или ухудшения функции легких.
HTCC был создан на основе хитозана — соединения, получаемого из креветок или грибов. Исследователи выяснили, что этот полимер связывается с белком Спайка, образующим «корону» вируса, и блокирует его взаимодействие с клеточным рецептором и, как следствие, проникновение вируса в клетку.
В настоящее время в Польше введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. По последним данным Минздрава, коронавирус выявлен у 3383 человек, 71 из них скончались.
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